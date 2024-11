Prático e estiloso para ouvir músicas: testamos óculos com som da JBL

Já perdi as contas de quantas vezes esqueci os óculos de sol ou os fones de ouvido ao sair de casa para trabalhar. Mas isso não tem acontecido mais, graças ao JBL Soundgear Frames, que une os dois produtos em um só e tornou minha rotina mais prática.

Levando apenas esses óculos, que têm alto-falantes embutidos, dá para ouvir música, atender chamadas e, claro, se proteger do sol. E ele está em promoção, por menos de R$ 600 —o preço normal é R$ 799.

Nosso testes

Eu gosto muito de usar óculos de sol, tanto pelo estilo quanto pela proteção dos olhos, e nos últimos três meses nem usei os meus "comuns". Quase todos os dias, optei pelo JBL Soundgear Frames.

Costumo ir andando para o trabalho, e ele é ótimo para isso, pois não te isola dos ruídos externos —você consegue ouvir buzinas e vozes altas, o que é uma questão de segurança em um contexto urbano.

Nesse período, usei os óculos da JBL em situações como:

caminhadas e corridas ao ar livre

meios de transporte, como metrô, ônibus e até em carro de aplicativo

eventos sociais, como passeios e churrascos

A operação é bem simples. Os óculos ligam quando você abre as hastes e desligam quando fecha. Na primeira vez em que usar, só é preciso pareá-lo com seu celular, da mesma maneira que faríamos com qualquer dispositivo Bluetooth. Nas próximas, isso acontece automaticamente.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

O que mais gostamos

Qualidade do áudio. Como todo produto JBL, ele se destaca pela tecnologia sonora. O Soundgear Frames funciona com dois pequenos alto-falantes, um em cada haste, que emitem o som atrás da sua orelha. Não é condução óssea (sistema que usa vibrações no crânio diretamente para dentro do ouvido), são mini caixas de som embutidas.

Considerando seu tamanho, são bem potentes. É claro que você não vai ter o mesmo volume ou os recursos de um fone de ouvido sem fio, como cancelamento de ruído, mas é bem eficiente no uso que se propõe.

Equalização. No aplicativo JBL Headphones, instalado no celular (disponível para Android e iOS), há a função de equalizador —algo que poucos fones de ouvido oferecem. Nele, é possível deixar o som do seu jeito, seja selecionando um dos seis modos programados pela JBL (por exemplo, para deixar os vocais mais nítidos ou os graves mais potentes) ou mexendo no gráfico de frequências da maneira que preferir.

Não te blinda. A proposta do produto, com design "open ear" (em que o som vem de fora da sua orelha), é justamente a de não te isolar do mundo. Assim, ao correr ou andar de bicicleta em um parque, ainda ouvimos os pássaros cantando. E em situações sociais não nos desconectamos (e nem atrapalhamos) as outras pessoas, mesmo se estivermos ouvindo um áudio no WhatsApp, por exemplo. E claro que você não é obrigado a estar ouvindo algo sempre que estiver com os óculos no rosto.

Atende chamadas. Além dos alto-falantes, há dois microfones embutidos nos óculos. Ou seja, dá para fazer ligações. E eles têm cancelamento de ruído externo, o que melhora a qualidade da chamada. Os dois lados se ouvem bem e sem ecos.

Imagem: UOL

Controle por toques. O controle de reprodução é similar a um fone de ouvido. Você pode navegar no celular se preferir, mas as hastes aceitam comandos por toques na lateral. Demora um pouco para pegar o jeito da sensibilidade e do local, mas é só se acostumar —é preciso tocar onde há um logo da JBL e é mais afundado, como um botão.

Por padrão, são esses os comandos (no aplicativo é possível alterar ou desativar):

um toque (direita): play/pause

dois toques (direita): passa de faixa

três toques (direita): volta para a faixa anterior

um toque (esquerda): sobe um nível no volume

dois toques (esquerda): baixa um nível no volume

segurar por dois segundos (direita ou esquerda): chama o assistente de voz do celular

ao receber uma ligação (direita ou esquerda): dois toques atende; um toque rejeita

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Estiloso. Não há como negar que um óculos que toca música é mais estiloso que um fone de ouvido. Ele chama a atenção dos amigos e muita gente fica impressionada porque nem sabia que esse tipo de produto existia —até porque não há concorrentes no Brasil.

O Soundgear Frames chegou aqui em duas opções de cores da armação: Pearl (transparente, a que testamos) e Onyx (fumê). Em ambas, dá pra ver todos os circuitos componentes internos e circuitos, em um visual meio futurista.

Leve e resistente. Ele tem certificação IP54, o que significa que é resistente a poeira e a respingos de água —ou seja, não dá pra jogar na piscina, mas ele aguenta uma corrida na chuva.

Aceita lentes de grau. Para quem tem questões oftalmológicas, é possível personalizar o JBL Soundgear Frames com lentes de prescrição, instaladas em uma ótica.

Boa bateria. Segundo a empresa, uma carga aguenta até oito horas de reprodução, o que é um bom número considerando a finura da armação. Na minha rotina, preciso carregar no máximo uma vez por semana, pois o uso para ouvir músicas por no máximo uma hora e meia por dia. Para carregar, basta conectar um cabo USB-C bifurcado (incluso) nas duas hastes e a outra ponta, preferencialmente, em uma fonte na tomada. São cerca de duas horas para a carga completa. No app, dá para ver o nível exato de bateria restante.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pontos de atenção

Não substitui um fone de ouvido. Ele substitui um óculos de sol comum, mas não substitui um fone intra-auricular em todas as situações. Primeiro porque nem sempre você quer ou pode estar usando óculos, e também porque em certos momentos queremos nos "blindar" do mundo com o cancelamento de ruído.

Áudio vaza para o exterior. Isso é algo natural, devido ao design "aberto" do áudio, com alto-falantes atrás da orelha. Normalmente, isso não é um problema. Mas pode incomodar em situações com pessoas muito perto, como num elevador ou ônibus, se você estiver ouvindo música muito alta. E aí basta abaixar um pouco, pois com o volume a uns 60% ou menos, fica imperceptível para as outras pessoas.

Apenas um formato de armação. No Brasil, ele chegou nas duas cores, mas apenas na versão mais redonda (nos Estados Unidos, há uma opção mais quadrada). Eu acho que é um modelo bem democrático, que costuma cair bem em diferentes formatos de rosto, mas pode não agradar todo mundo.

Imagem: UOL

Parece o Ray-Ban Meta?

Aproveito para fazer uma comparação com outro produto que é referência quando o assunto são óculos inteligentes: o Ray-Ban Meta. Sim, eles têm características semelhantes, mas o dispositivo da JBL tem menos tecnologias envolvidas —e, consequentemente, é mais barato.

O da Meta, por meio da parceria com a Ray-Ban, tem mais opções de formatos e cores, tanto da armação quanto das lentes. E o principal é que ele, além de alto-falantes, tem uma câmera embutida —para você gravar vídeos do que está vendo e postar direto nas redes sociais. Por isso, custa bem mais caro (entre US$ 300 e US$ 400, dependendo do modelo) e não é vendido oficialmente no Brasil.

Falando em custo-benefício, o da JBL é imbatível. Para ser sincera, eu gravo pouquíssimos vídeos com o Ray-Ban Meta, e acabo usando ele mais para ouvir música enquanto caminho mesmo. A qualidade sonora e o volume máximo dos dois óculos são bem parecidos, com o benefício que o Soundgear Frames te deixa equalizar o áudio.

Ray-Ban Meta modelo Headliner (em cima) e JBL Soundgear Frames na cor Pearl (embaixo) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Vale a pena?

O Soundgear Frames é um ótimo produto, com qualidade sonora JBL e que vale o investimento para quem está disposto a experimentar uma nova maneira de ouvir músicas na rua. É libertador poder caminhar sem se desconectar do mundo e sem o risco de seu fone cair das orelhas (ou de esquecê-los em casa).

Ele é bem prático e versátil para situações da vida cotidiana, como passeios e esportes ao ar livre. Dá para ouvir músicas, podcasts, áudios e fazer ligações enquanto se protege do sol com estilo. Também é uma boa opção para quem sente muito desconforto com fones intra-auriculares.

Sem contar que, atualmente, um óculos de sol "comum" de uma marca boa pode custar mais de R$ 500. Ou seja, por um preço similar você consegue comprar um produto dois em um.

