O mercado de carros usados é uma ótima opção para quem quer aproveitar melhor o dinheiro. Isso porque o comprador pode pagar muito menos por um modelo que ainda é oferecido como zero quilômetro ou, melhor ainda, investir o mesmo valor em um veículo mais completo, potente ou de categoria superior.

Pessoalmente gosto muito dessa segunda possibilidade. Imagine alguém pesquisando carros novos, visitando concessionárias, comparando modelos... e aí encontra um usado com mais equipamentos, motor mais forte ou de uma categoria acima — tudo isso pelo mesmo preço do novo que estava considerando.

Com isso em mente, selecionei 5 carros usados que são ótimas alternativas aos modelos zero-km mais vendidos em cada categoria.

Fiat Argo Imagem: Divulgação

Entrada

Temos apenas dois veículos classificados como de entrada no nosso mercado, o Fiat o Mobi e o Renault Kwid. O mais vendido é o Mobi, com pouco mais de 14 mil unidades vendidas nos três primeiros meses desse ano. A versão Like, a mais barata, parte de R$ 79 mil, valor que assusta por ser do carro mais em conta do país.

Apesar de ser um modelo de entrada com motor 1.0 de aspiração natural e câmbio manual, até que ele é bem recheado de equipamentos. Não por capricho da Fiat, mas sim por exigências do consumidor e de normas de segurança.

Ou seja, está longe de ser como um popular "peladão" do passado, mas pode ter certeza de que, com esse valor, dá para conseguir algo ainda melhor no mercado de usados, como o Fiat Argo Drive 2023, que conta com o elogiado motor Firefly 1.3 e câmbio automático do tipo CVT.

Ele tem tabela Fipe de R$ 81,6 mil, valor bem próximo do Mobi zero-km. Mesmo com dois anos de uso, um Argo usado é mais moderno que um Mobi novo, inclusive com muito mais espaço interno para ocupantes e bagagens.

Toyota Yaris Imagem: Foto: Toyota | Divulgação

Hatch pequeno

Já na categoria dos hatches pequenos, a variedade de opções é maior, mas quem tem reinado nos últimos tempos é o VW Polo, honrando o trono ocupado pelo saudoso VW Gol por décadas. Até o momento, cerca de 22 mil unidades foram emplacadas, quase um quarto da participação na categoria.

As versões Track e Robust partem de R$ 96 mil, e contam com motor 1.0 de aspiração natural e câmbio manual. É um valor considerável, quase quebrando a barreira dos R$ 100 mil, e no mercado de usados não faltam opções melhores nessa faixa de preço.

Como por exemplo, o Toyota Yaris 2023, na versão XLS, a mais completa, que de tão recheada de equipamentos, conta até com o cobiçado teto solar. A tabela Fipe dele é R$ 96,8 mil, praticamente o mesmo do Polo.

O conjunto de motor 1.5 de aspiração natural com câmbio automático do tipo CVT é perfeito para quem busca baixo consumo de combustível, bom desempenho e simplicidade mecânica. Pode até estar prestes a sair de linha, mas isso não é problema para um Toyota, que normalmente consegue manter sua liquidez no mercado.

Honda City Imagem: Foto: Honda | Divulgação

Sedãs pequenos e compactos

Outra categoria importante no nosso mercado é a dos sedãs pequenos e compactos, que tem o Chevrolet Onix Plus na liderança, com quase 10 mil unidades emplacadas entre janeiro e março. Gosto do Onix, modelo que nasceu com bom visual e muitos equipamentos de conforto e segurança. Tem sofrido com a mal falada correia dentada banhada a óleo, mas a Chevrolet tem promovido campanhas de garantia desse item, o que espero melhorar a imagem do modelo, que tem aos montes no mercado.

Mas ainda que o carro seja bom, na sua versão de entrada, a LT, conta com o modesto motor 1.0 de aspiração natural com câmbio manual, com preço sugerido de altos R$ 107 mil. Assim fica difícil defender um Onix Plus zero-km, então procuramos algo melhor no mercado de usados.

Como por exemplo, o agradável Honda City EXL 2023, que tem tabela Fipe de R$ 107,5 mil. Bonito, espaçoso, bem equipado e com motor 1.5 de aspiração natural com câmbio automático do tipo CVT, o City é superior em todos os sentidos, e ainda conta com a fama de robustez e baixo custo de manutenção da marca. Tem sido até uma alternativa para antigos proprietários de Civic, que não tem mais preço competitivo no mercado de novos.

Audi A4 2021 Imagem: Divulgação

Sedã médio

A minha categoria favorita tem respirado por aparelhos nos últimos tempos. Mas graças ao Toyota Corolla, que ainda tem vendas significativas, ela sobrevive. Nos três primeiros meses do ano, foram emplacados quase 9 mil unidades, que tem participação de incríveis 57% na categoria.

Carrão que só merece elogios, mas como todo carro zero-km custa caro. Na versão mais simples, a GLI, que tem motor 2.0 de aspiração natural e câmbio automático do tipo CVT, o preço sugerido é R$ 158,5 mil, valor que dá para escolher outro sedã usado ainda melhor.

Como um Audi A4 2021, que já entra no seleto grupo dos carros premiuns. A versão Prestige 2021, tem tabela Fipe de R$ 164,7 mil, mas não é difícil negociar um preço ainda mais próximo do Corolla zero-km. Conta com acabamento refinado, digno de um Audi, e com o motorzão 2.0 com turbocompressor e câmbio automatizado de 7 marchas. O Corolla que me desculpe, mas é até covardia compará-lo com o A4.

Mitsubishi Eclipse Cross Imagem: Divulgação

SUV

Já na categoria mais desejada, o SUV mais vendido do momento é o VW T-Cross, com mais de 18 mil unidades emplacadas nesse ano. A versão 200 TSI, a mais simples, conta com motor 1.0 turbo e câmbio automático, por R$ 152,5 mil. Ainda tem a versão Sense por R$ 120 mil, mas é voltada para o público PCD, então vou considerar o preço da primeira.

Honestamente acho muita grana pelo que ele entrega, mas parece atender o que o público quer, o que justifica a liderança nessa disputada categoria.

Mas quem pensar um pouco fora da caixa pode escolher um SUV muito superior por um preço até menor, como o Mitsubishi Eclipse Cross 2023, que na versão HPE-S S-AWC tem tabela Fipe de R$ 146 mil. Estou falando de um legítimo SUV médio, com motor 1.5 com turbocompressor, câmbio automático do tipo CVT e até tração integral.

Por ser a versão mais completa, é recheada até a tampa de equipamentos de conforto e segurança, tudo isso em um carro com apenas dois anos de uso. Fabricado no Brasil, o Eclipse Cross vende menos de 10% do que vende um T-Cross, por isso não vemos tantos nas ruas e até esquecemos do modelo, mas segue como uma excelente e barata opção.