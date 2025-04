Coreia do Sul e EUA farão negociações comerciais nesta semana, diz Seul

SEUL (Reuters) - A Coreia do Sul e os Estados Unidos realizarão consultas comerciais esta semana em Washington, por sugestão dos Estados Unidos, informou o Ministério do Comércio de Seul neste domingo.

O ministro das Finanças da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, e o ministro do Comércio, Ahn Duk-geun, se reunirão com o representante comercial Jamieson Greer e com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, à margem das reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, informou o ministério em um comunicado.

A Coreia do Sul espera reduzir a tarifa recíproca de 25% que o presidente Donald Trump anunciou para o país, que desde então foi suspensa juntamente com os aumentos tarifários impostos a uma série de países.

(Reportagem de Cynthia Kim)