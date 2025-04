Goolsbee, do Fed, espera que EUA não caminhem para ambiente em que independência monetária seja questionada - CBS

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse neste domingo que espera que os Estados Unidos não estejam caminhando para um ambiente em que a capacidade do banco central de definir política monetária independentemente da pressão política seja questionada.

Em resposta a uma pergunta no programa "Fact the Nation" da CBS sobre as explosões do presidente Donald Trump na semana passada contra o presidente do Fed, Jerome Powell, Goolsbee disse que economistas concordam que os bancos centrais que têm a capacidade de conduzir a política monetária sem interferência política têm melhores resultados para suas economias.

No entanto, para aqueles que não têm essa liberdade, "a taxa de inflação é mais alta, o crescimento é mais lento e o mercado de trabalho é pior".

"Espero sinceramente que não entremos em um ambiente em que a independência monetária seja questionada, pois isso prejudicaria a credibilidade do Fed", disse ele.

