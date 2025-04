Casal desaparecido após cabeça d'água em MG é encontrado morto

Do UOL, em São Paulo

Os corpos de um casal desaparecido ontem no Parque Estadual Serra do Intendente, na região central de Minas Gerais, foram encontrados hoje.

O que aconteceu

O casal foi levado pela correnteza após uma cabeça d'água. O homem e a mulher, que ainda não tiveram sua identidade confirmada pelo Corpo de Bombeiros, estavam próximos ao Cânion do Peixe Tolo, na Cachoeira Bocaina, no município de Conceição do Mato Dentro, com um grupo de mais oito pessoas.

O restante do grupo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de MG. Segundo a corporação, eles ficaram ilhados na região e foram localizados por volta de 1h45 deste domingo. Todos estavam bem fisicamente, apenas assustados com a situação.

Os bombeiros precisaram passar a madrugada com o grupo antes de retirar os turistas do local onde ficaram isolados. De acordo com a corporação, foi necessário aguardar até o amanhecer por questões de segurança, como visibilidade.

Grupo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de MG e já está em segurança Imagem: Divulgação/CBMMG

As buscas pelo casal foram iniciadas na manhã deste domingo. Por conta da cheia do rio na região e da impossibilidade de acesso terrestre, a operação foi realizada por via aérea.

Os corpos foram localizados no início da tarde de hoje. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, os corpos dos dois turistas foram levados para um local seguro e encaminhados para um veículo da corporação, para remoção do local. Até o momento, não há informações sobre o destino seguinte dos corpos.

O que é uma cabeça d'água?

O fenômeno ocorre principalmente no verão, sempre na cabeceira de rios e cachoeiras. "A cabeça d'água é uma área de instabilidade intensa que causa chuva volumosa na cabeceira de um rio ou cachoeira", explica a meteorologista Naiane Araújo, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).