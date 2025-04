Irmãos e vendedores de rede: quem são as vítimas de carro esmagado em SP

Do UOL, em São Paulo

Os três homens que morreram ontem após um caminhão tombar sobre um carro na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no litoral Sul de São Paulo, eram vendedores de redes, tapetes e outros itens para casa.

O que aconteceu

Jirlanio Araujo de Farias, 36, e Raimundo Izidro Neto, 32, eram irmãos. Alex Rodrigues Monteiro, amigo deles, foi a terceira vítima do acidente, segundo familiares. O trio era natural de Vista Serrana, na Paraíba, e foram morar em São Vicente, no litoral Sul de SP, em busca de melhores condições de vida.

"Eram pessoas simples, trabalhadores e desde pequenos viajavam para outras regiões do país buscando sustento", relembrou Fabio Aquilino. O primo de Jirlanio e Raimundo disse que a morte do trio abalou a cidade paraibana. "Tinham amizades com todo mundo", contou.

Raimundo e Jirlanio eram irmãos e trabalhavam vendendo redes Imagem: Imagem cedida ao UOL

Os corpos das vítimas serão velados em Vista Serrana, segundo Aquilino. Ao UOL, ele contou que Alex esteve na cidade na semana passada depois de muitos anos sem visitar o município. A previsão é de que o translado com os corpos chegue por volta das 23h.

Alex Rodrigues era amigo das vítimas e considerado primo Imagem: Reprodução/Redes sociais

O carro em que eles estavam, um celta, foi atingido por um caminhão que perdeu o controle e tombou. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves. A reportagem não teve acesso à identificação do condutor e, por isso, não conseguiu localizá-lo para pedir posicionamento. O espaço fica aberto para manifestações.

O destino escolhido pelo trio para trabalhar no sábado de feriado foi a Praia Grande. Segundo familiares ouvidos pelo UOL, eles vendiam os itens em diferentes praias. Jirlanio deixa dois filhos, e Alex uma filha. Raimundo era o caçula de quatro irmãos.