Liverpool rebaixa Leicester (1-0) e fica a um passo do título da Premier League

Com um gol de Trent Alexander-Arnold o Liverpool venceu por 1 a 0 o Leicester, que com esse resultado foi rebaixado para a segunda divisão, e ficou a um passo de conquistar a Premier League, neste domingo (20), pela 33ª rodada.

Faltando cinco rodadas, o Liverpool soma 79 pontos e mantém 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Arsenal (66), que mais cedo havia vencido o Ipswich (18º) por 4 a 0.

Os 'Reds' iniciaram o domingo com chances de se sagrarem campeões matematicamente, mas também precisavam de uma derrota do Arsenal, primeiro requisito que passou longe de ser cumprido.

De qualquer forma, a vitória subsequente do Liverpool deixa o time muito perto do seu 20º título nacional e o primeiro desde 2020.

Os 'Reds' podem se sagrar campeões na 34ª rodada, na quarta-feira, se o Arsenal perder em casa para o Crystal Palace, ou no domingo, se vencerem o Tottenham em Anfield, o que seria um cenário perfeito para seus torcedores.

Na partida deste domingo, o Liverpool foi muito superior ao Leicester, que conseguiu resistir até quase o fim do jogo.

Alexander-Arnold, cinco minutos após entrar em campo, marcou o único gol da partida (76'). Ele comemorou com raiva, tirando a camisa diante dos torcedores de seu time que viajaram para a cidade da região central da Inglaterra.

Sua equipe foi recompensada por sua persistência. Mohamed Salah acertou a trave duas vezes e teve uma chance clara durante o primeiro tempo.

Na jogada que resultou no gol de Alexander-Arnold, Salah mandou uma cabeçada na trave e Diogo Jota, no rebote, acertou o travessão.

O Leicester, que conquistou a Premier League em 2016 e é comandado por Ruud Van Nistelrooy, passou por uma temporada dos pesadelos. O time não marca em casa pelo campeonato inglês desde dezembro e sofreu nove derrotas consecutivas em seu estádio.

- Arsenal adia título -

Mais cedo, o Arsenal venceu com facilidade (4 a 0) o Ipswich, que terminou com dez homens e está perto do rebaixamento. O time de Londres consolidou assim sua segunda colocação na Premier League e adiou o título do Liverpool.

Longe de ignorar a Premier League e concentrar seus esforços na Liga dos Campeões, onde se classificou para a semifinal contra o PSG esta semana, o Arsenal teve um desempenho sério.

O belga Leandro Trossard avançou para a linha ofensiva e marcou dois gols (14' e 69'). O brasileiro Gabriel Martinelli (28') e Ethan Nwaneri (88') completaram a goleada dos 'Gunners'.

Bukayo Saka não marcou, mas fez uma ótima partida, participando das jogadas que levaram aos dois primeiros gols. Ele também teve boas chances e foi quem, sem querer, fez com que Leif Davis recebesse o cartão vermelho aos 32 minutos.

Saka foi derrubado por Davis, que colocou suas travas em seu calcanhar direito. Ele conseguiu continuar jogando até o minuto 57 e, após sua substituição, foi visto com uma bolsa de gelo no banco.

Com 21 pontos e cinco jogos restantes, o Ipswich não está matematicamente rebaixado, mas permanecer na primeira divisão parece um sonho, já que o primeiro time na 'zona de salvação', o West Ham (17º), está 15 pontos à frente, e um saldo de gols muito favorável.

O Arsenal aumentou para sete pontos sua vantagem sobre o Newcastle (3º), que no sábado ofreu uma goleada (4-1) diante do Aston Villa (7º).

Na luta pela classificação para a Liga dos Campeões, o Chelsea (5º) conseguiu uma importante vitória com uma virada na reta final, por 2 a 1, em clássico contra o Fulham (9º).

Os 'Blues' estavam perdendo até os 83 minutos, quando empataram graças a Tyrique George. Dez minutos depois (90'+3) o português Pedro Neto marcou o gol da vitória dos visitantes.

As coisas foram muito piores para o Manchester United (14º), que depois da sua virada épica contra o Lyon na quinta-feira pela Liga Europa foi derrotado por 1 a 0 em casa pelo Wolverhampton (15º) com um gol do espanhol Pablo Sarabia.

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Brentford - Brighton 4 - 2

Crystal Palace - AFC Bournemouth 0 - 0

Everton - Manchester City 0 - 2

West Ham - Southampton 1 - 1

Aston Villa - Newcastle 4 - 1

- Domingo:

Fulham - Chelsea 1 - 2

Ipswich Town - Arsenal 0 - 4

Manchester United - Wolverhampton 0 - 1

Leicester - Liverpool 0 - 1

- Segunda-feira:

(16h00) Tottenham - Nottingham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 79 33 24 7 2 75 31 44

2. Arsenal 66 33 18 12 3 61 27 34

3. Newcastle 59 33 18 5 10 62 44 18

4. Manchester City 58 33 17 7 9 64 42 22

5. Chelsea 57 33 16 9 8 58 40 18

6. Nottingham 57 32 17 6 9 51 38 13

7. Aston Villa 57 33 16 9 8 53 47 6

8. AFC Bournemouth 49 33 13 10 10 52 40 12

9. Fulham 48 33 13 9 11 48 45 3

10. Brighton 48 33 12 12 9 53 53 0

11. Brentford 46 33 13 7 13 56 50 6

12. Crystal Palace 44 33 11 11 11 41 45 -4

13. Everton 38 33 8 14 11 34 40 -6

14. Manchester United 38 33 10 8 15 38 46 -8

15. Wolverhampton 38 33 11 5 17 48 61 -13

16. Tottenham 37 32 11 4 17 60 49 11

17. West Ham 36 33 9 9 15 37 55 -18

18. Ipswich Town 21 33 4 9 20 33 71 -38

19. Leicester 18 33 4 6 23 27 73 -46

20. Southampton 11 33 2 5 26 24 78 -54

