Duas pessoas morrem em Oklahoma em meio a clima severo que atinge sul e meio-oeste dos EUA

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - Pelo menos duas pessoas, incluindo uma criança, morreram em Oklahoma depois que um veículo ficou preso em uma enchente, informou a polícia neste domingo, conforme condições climáticas severas e inundações atingiam partes do sul e do meio-oeste dos Estados Unidos durante o fim de semana do feriado de Páscoa.

"Esse foi um evento climático histórico que afetou estradas e causou dezenas de incidentes com áreas alagadas", disse a polícia em Moore, Oklahoma, em um comunicado.

"Um dos (veículos) saiu da pista e foi arrastado para baixo da ponte. No momento do incidente, todos os ocupantes foram resgatados, com exceção de dois. É com grande tristeza que informamos que dois indivíduos, uma mulher adulta e um menino de 12 anos de idade, foram encontrados mortos mais tarde", disseram.

O Serviço Nacional de Meteorologia informou no domingo que tempestades severas são esperadas do leste do Texas até o extremo sudeste de Iowa e Illinois, enquanto um forte tornado e ventos potencialmente prejudiciais podem ocorrer do centro de Arkansas até o centro de Missouri.

Um alerta de tornado foi emitido para partes do Arkansas, Kansas, Louisiana, Missouri e Oklahoma, acrescentou o Serviço Nacional de Meteorologia.

(Reportagem de Kanishka Singh, em Washington)