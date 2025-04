Papa Francisco saúda multidão na Páscoa enquanto se recupera da pneumonia

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco entrou na Praça de São Pedro neste domingo em um papamóvel aberto pela primeira vez desde que sobreviveu a uma pneumonia dupla, cumprimentando dezenas de milhares de católicos após a celebração da missa de Páscoa no Vaticano.

O papa, de 88 anos, sentou-se em uma cadeira elevada na parte de trás do veículo branco, enquanto pessoas se alinhavam nos corredores da praça, muitas segurando bandeiras nacionais e gritando "viva il papa!" (vida longa ao papa!).

O papamóvel parou brevemente em vários pontos da praça, decorada com flores coloridas para a Páscoa, enquanto os assessores papais traziam bebês da multidão para Francisco abençoar. O papa gesticulou com as mãos, mas apenas as ergueu ligeiramente.

Francisco, que tem limitado sua carga de trabalho por ordem dos médicos, não presidiu a missa de Páscoa no Vaticano, mas apareceu no final do evento para uma bênção e mensagem semestral conhecida como "Urbi et Orbi" (à cidade e ao mundo).

Antes de uma internação hospitalar de cinco semanas por causa de uma pneumonia, que quase o matou, Francisco vinha aumentando as críticas à campanha militar de Israel em Gaza. Em janeiro, classificou a situação humanitária no enclave palestino de "muito séria e vergonhosa".

Na mensagem de Páscoa, o pontífice disse que a situação em Gaza era "dramática e deplorável". O papa também pediu ao grupo militante palestino Hamas que liberte seus reféns restantes e condenou o que ele disse ser uma tendência "preocupante" de antissemitismo no mundo.

"Faço um apelo às partes em conflito: façam um cessar-fogo, libertem os reféns e venham em auxílio de um povo faminto que aspira a um futuro de paz", diz a mensagem.

Mais cedo no domingo, Francisco teve uma reunião no Vaticano com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, que visitou a Itália no fim de semana.

O Vaticano disse que a reunião com Vance foi breve, "durou alguns minutos", para trocar saudações de Páscoa.

(Reportagem de Joshua McElwee)