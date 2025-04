Rússia diz que cessar-fogo de Páscoa na Ucrânia não será estendido

O cessar-fogo das tropas russas na Ucrânia durante a Páscoa não será estendido, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo a agência de notícias russa Tass. A trégua terminará às 18h de hoje, no horário de Brasília.

O que aconteceu

Cessar-fogo foi anunciado no sábado. Pausa de 30 horas no conflito foi proposta pelo presidente Vladimir Putin por causa do feriado de Páscoa. Declaração do porta-voz russo foi publicada após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sugerir a extensão da trégua por 30 dias.

Rússia e Ucrânia culparam uma a outra por violação do cessar-fogo. Putin, que enviou milhares de tropas russas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, ordenou que as forças russas "interrompessem todas as atividades militares" ao longo da linha de frente da guerra, que já dura três anos, até a meia-noite do horário de Moscou no domingo.

Trégua foi marcada por acusações de violações no acordo. Zelensky afirmou que a Rússia desrespeitou o cessar-fogo temporário anunciado pelo Kremlin e informou que está documentando cada violação.

Desde a manhã de Páscoa, podemos dizer que o exército russo está tentando criar uma impressão geral de cessar-fogo, mas em alguns lugares não abandona tentativas individuais de avançar e infligir perdas à Ucrânia. Em todos os lugares, nossos guerreiros estão respondendo como o inimigo merece, com base na situação específica de combate. A Ucrânia continuará a agir simetricamente.

Volodymyr Zelensky

Houve 59 casos de bombardeios e cinco de ataques na manhã de domingo, segundo Zelensky. "Ou Putin não tem controle total sobre seu exército ou a situação prova que, na Rússia, eles não têm intenção de fazer um movimento genuíno para acabar com a guerra e só estão interessados em uma cobertura de relações públicas favorável", acrescentou.

A Rússia acusou Zelensky de mentir e afirmou que cumpre sua parte no acordo, segundo comunicado do Ministério da Defesa. O governo russo disse que ao longo da guerra, a Ucrânia havia quebrado o cessar-fogo mais de mil vezes, causando danos à infraestrutura e provocando algumas mortes de civis.

A agência de notícias Reuters não conseguiu verificar os relatos do campo de batalha de ambos os lados. O aparente fracasso em respeitar até mesmo um cessar-fogo de Páscoa mostra como será difícil para o presidente dos EUA, Donald Trump, alcançar seu objetivo de fechar um acordo duradouro para acabar com o que ele chama de "banho de sangue" da guerra na Ucrânia.

Os EUA abandonarão os esforços para intermediar um acordo de paz, a menos que haja sinais claros de progresso em breve. A declaração foi feita por Trump e seu secretário de Estado, Marco Rubio, na última sexta-feira. Anteriormente, Trump havia proposto um cessar-fogo completo e incondicional, aceito por Kiev sob pressão de Washington, mas rejeitado por Putin.

Conflito teve início em fevereiro de 2022. Desde então, já houve duas tentativas de estabelecer uma trégua de Páscoa na Ucrânia. Em abril de 2022, o secretário-geral da ONU, António Guterres, propôs um cessar-fogo, mas a Rússia rejeitou, alegando que daria ao Exército ucraniano a chance de se reagrupar e se rearmar. Em janeiro de 2023, o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Kirill, fez um apelo para que ambos os lados interrompessem as hostilidades durante a Páscoa. A Rússia declarou um cessar-fogo de 36 horas, mas a Ucrânia descartou a proposta como uma "armadilha", e os combates continuaram.

*Com informações da Reuters