Idosa de 76 anos morre durante corrida de rua em João Pessoa

Do UOL, em São Paulo

Uma idosa de 76 anos morreu hoje durante uma corrida de rua em João Pessoa, na Paraíba.

O que aconteceu

Maria Lopes Ribeiro sofreu um mal súbito, segundo a organização da Maratona de João Pessoa. Em nota divulgada nas redes sociais, a responsável pela prova informou que a equipe médica "prontamente" atendeu a vítima e "realizou todos os procedimentos cabíveis".

A idosa estava inscrita para correr 5 km e teria sofrido o mal súbito por volta do quilômetro 2 do percurso. Cerca de oito mil pessoas estavam inscritas na prova, que contava com quatro distâncias diferentes —5 km, 10 km, 21 km e 42 km.

"Correr fazia ela se sentir jovem", conta neto de Maria Lopes. Neydson Neylon disse ao UOL que a avó viajou para João Pessoa exclusivamente para participar da corrida, ela morava em Tracunhaém, no interior de Pernambuco.

A idosa estava acompanhada do marido, genros, filha e uma neta, segundo Neydson. "Minha avó era a melhor pessoa do mundo, uma idosa de 76 anos com muita saúde, mãe de oito filhos e cheia de netos e bisnetos", disse.

Nas redes sociais, participantes citaram demora no atendimento e criticaram o horário da largada por conta do sol forte na região. A organização afirma que ofereceu todo suporte e que a "a estrutura médica da prova atende às exigências dos órgãos reguladores". A corrida contou com "seis ambulâncias, quatro motolâncias e equipes de saúde treinadas distribuídas estrategicamente por todo o percurso", afirma a responsável pela prova.