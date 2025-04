Embaixador da China nos EUA pede fim da guerra comercial, mas alerta que Pequim está pronta para retaliar

Por Lewis Jackson

(Reuters) - O embaixador da China nos Estados Unidos, Xie Feng, pediu a Washington que busque um terreno comum com Pequim e promova a coexistência pacífica, ao mesmo tempo em que alertou que a China está pronta para retaliar a escalada da guerra comercial.

Falando em um evento público em Washington no sábado, cujos detalhes foram publicados no site da embaixada chinesa, Xie disse que as tarifas devastariam a economia global e traçou um paralelo entre a Grande Depressão e as tarifas impostas pelos EUA em 1930.

Fazendo referência a conceitos da medicina tradicional chinesa, como a necessidade de equilibrar as forças opostas do yin e do yang, Xie disse que a harmonia deve orientar as relações entre as duas maiores economias do mundo.

"Uma boa receita de medicina tradicional chinesa geralmente combina muitos ingredientes diferentes que se reforçam mutuamente e criam o melhor efeito médico", disse ele.

"Da mesma forma, a Terra é grande o suficiente para acomodar tanto a China quanto os EUA", disse ele. "Devemos buscar a coexistência pacífica em vez de colidir de frente, e ajudar um ao outro a ter sucesso em vez de nos prender a um cenário de perdas para ambos".

A guerra comercial praticamente congelou o gigantesco comércio entre as duas maiores economias do mundo, com tarifas acima de 100% em cada direção e um conjunto de restrições comerciais, de investimento e culturais.

Xie disse que a China se opõe à guerra comercial e que retaliaria qualquer país que impusesse tarifas.

(Reportagem de Lewis Jackson em Pequim)