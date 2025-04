Idosa de 75 anos morre após ser atacada por pitbull no RJ

Uma mulher de 75 anos morreu hoje em Barra Mansa, no sul do Rio de Janeiro, após um ataque de pitbull.

O que aconteceu

O ataque ocorreu na casa da irmã da vítima. Ela foi atacada logo ao entrar na residência, no bairro Mangueira, e, na tentativa de fugir do cão, foi levada pelo animal para fora do local.

A idosa não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo da mulher foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Volta Redonda, cidade vizinha a Barra Mansa.

Segundo a Polícia Civil, uma perícia foi solicitada para o local. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia, e, de acordo com a polícia, as testemunhas ainda estão sendo ouvidas.

O tutor do animal não estava no local no momento do ataque. O pitbull foi levado para o Cirac (Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais), em Porto Real, também no sul fluminense.