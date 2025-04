Ucrânia pode precisar importar 6,3 bi m³ de gás para o próximo inverno

KIEV (Reuters) - A Ucrânia pode precisar importar até 6,3 bilhões de metros cúbicos de gás para a temporada de inverno de 2025/26, já que as reservas caíram para uma mínima recorde devido aos danos causados pela guerra em algumas instalações, disse o ex-chefe da operadora de transporte de gás neste domingo.

A Ucrânia foi forçada a acelerar a retirada de gás que estava armazenado e aumentar as importações neste inverno e na primavera, depois que ataques com mísseis russos danificaram as instalações de produção no leste do país, disse Serhiy Makogon no aplicativo de mensagens Telegram.

Citando dados da Gas Infrastructure Europe (GIE), ele disse que o nível de armazenamento foi "o mais baixo de todos os tempos", com 0,7 bilhão de metros cúbicos -- 2,22% da capacidade total de armazenamento -- em 16 de abril, o fim da temporada de inverno e primavera.

Makogon disse que o país precisaria coletar pelo menos 12,8 bilhões de metros cúbicos de gás em reserva, incluindo 4,6 bilhões necessários para garantir pressão suficiente nas instalações de armazenamento.

"De acordo com meus cálculos, dado o volume da produção doméstica, isso exigirá importações de pelo menos 5,5 bilhões de metros cúbicos de gás, de preferência 6,3 bilhões de metros cúbicos", disse Makogon.

(Reportagem de Pavel Polityuk)