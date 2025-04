Ucrânia pede que Rússia interrompa ataques a infraestruturas civis por 30 dias

KYIV (Reuters) - A Ucrânia propõe que a Rússia abandone os ataques de drones e mísseis contra a infraestrutura civil por pelo menos 30 dias, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy neste domingo.

"Se a Rússia não concordar com essa medida, isso será uma prova de que ela pretende continuar fazendo apenas as coisas que destroem vidas humanas e prolongam a guerra", disse Zelenskiy no X.

(Reportagem de Pavel Polityuk)