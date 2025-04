Rússia e Ucrânia se acusam mutuamente de violar o cessar-fogo de um dia na Páscoa

Por Guy Faulconbridge e Pavel Polityuk

MOSCOU/KIEV (Reuters) - A Rússia e a Ucrânia culparam uma à outra neste domingo por violar o cessar-fogo de um dia durante a Páscoa declarado pelo presidente Vladimir Putin, com ambos os lados acusando o outro de realizar centenas de ataques.

Putin, que enviou milhares de tropas russas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, ordenou que as forças russas "interrompessem todas as atividades militares" ao longo da linha de frente da guerra, que já dura três anos, até a meia-noite do horário de Moscou no domingo.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que a Rússia estava fingindo respeitar o cessar-fogo da Páscoa, mas na verdade continuou com centenas de ataques de artilharia na noite de sábado, com mais ataques no domingo.

A Rússia lançou 46 ataques da meia-noite até as 16h, no horário local, inclusive com armas pesadas, escreveu Zelenskiy na plataforma de mídia social X.

"Ou Putin não tem controle total sobre seu exército ou a situação prova que, na Rússia, eles não têm intenção de fazer um movimento genuíno para acabar com a guerra e só estão interessados em uma cobertura de relações públicas favorável", publicou Zelenskiy.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que a Ucrânia havia quebrado o cessar-fogo mais de 1.000 vezes, causando danos à infraestrutura e provocando algumas mortes de civis.

O ministério disse que as forças ucranianas dispararam contra posições russas 444 vezes, enquanto contabilizou mais de 900 ataques de drones ucranianos, incluindo ataques à Crimeia e às áreas de fronteira russa das regiões de Bryansk, Kursk e Belgorod.

"Como resultado, há mortes e ferimentos entre a população civil, bem como danos a instalações civis", disse o ministério.

Militares ucranianos disseram no início do domingo que a atividade na linha de frente havia diminuído. Alguns blogueiros militares russos também disseram que a atividade na linha de frente havia diminuído substancialmente.

A Reuters não conseguiu verificar imediatamente os relatos do campo de batalha de ambos os lados.

O aparente fracasso em respeitar até mesmo um cessar-fogo de Páscoa mostra como será difícil para o presidente dos EUA, Donald Trump, alcançar seu objetivo de fechar um acordo duradouro para acabar com o que ele chama de "banho de sangue" da guerra na Ucrânia.

Os EUA abandonarão os esforços para intermediar um acordo de paz, a menos que haja sinais claros de progresso em breve, disseram Trump e seu secretário de Estado, Marco Rubio, na última sexta-feira.

(Reportagem de Lidia Kelly em Melbourne; Pavel Polityuk em Kiev e Guy Faulconbridge e Vladimir Soldatkin em Moscou)