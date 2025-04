Papa Francisco, crítico de Trump, se encontra com vice-presidente dos EUA na manhã de Páscoa

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco teve uma reunião privada no Vaticano na manhã deste domingo com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse o Vaticano em um comunicado.

Vance, um católico que entrou em conflito com o pontífice por causa das políticas de imigração do governo Trump, encontrou-se com Francisco na residência do papa no Vaticano para trocar saudações de Páscoa, disse o comunicado.

"O Papa Francisco teve um breve encontro privado (...) que durou alguns minutos, a fim de trocar bons votos no dia de Páscoa", disse a declaração. Após a missa de Páscoa, o papa apareceu na Praça de São Pedro para saudar a multidão em um papamóvel aberto.

O escritório de Vance emitiu uma breve declaração confirmando a reunião, mas não forneceu mais detalhes.

O papa e as autoridades do Vaticano criticaram várias das políticas do governo do presidente Donald Trump, incluindo os planos de deportar milhões de migrantes dos EUA e os cortes generalizados em programas de ajuda internacional.

(Reportagem de Joshua McElwee; reportagem adicional de Nandita Bose em Washington)