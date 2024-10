Auren tem lucro líquido de R$270,8 milhões no 3º trimestre

SÃO PAULO (Reuters) - A geradora energia renovável Auren teve lucro líquido de 270,8 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo prejuízo de 838,1 milhões de reais do mesmo período do ano passado, mostrou balanço divulgado nesta quarta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da elétrica controlada por Votorantim e CPP Investments somou 484,3 milhões de reais no período, crescimento de 6,9% na base anual.

