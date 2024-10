Vendas da Danone caem 1,2% no 3º tri, para 6,826 bi de euros

São Paulo, 24 - A Danone, empresa francesa do setor de lácteos, informou nesta quinta-feira, 24, que registrou vendas de 6,826 bilhões de euros (cerca de US$ 7,36 bilhões) no terceiro trimestre deste ano. O resultado representa recuo de 1,2% ante o reportado em 2023, de 6,906 bilhões de euros. O resultado ficou abaixo do esperado por analistas do mercado, que tinham expectativa de vendas de 6,85 bilhões de euros.Ainda assim, a companhia destacou que as vendas tiveram alta de 4,2% no terceiro trimestre em uma base LFL (Like-For-Like, que considera apenas operações comparáveis, excluindo aquisições, venda de ativos, entre outros no período). Analistas esperavam um crescimento de 3,9%, de acordo com o consenso compilado pela empresa. Em relatório, a Danone disse que as vendas no trimestre subiram em termos comparáveis com impulso do crescimento de 3,6% no volume/mix e de 0,7% nos preços. Entretanto, em base reportada, as vendas diminuíram por causa de fatores como a desconsolidação das marcas Horizon Organic e Wallaby e a variação cambial negativa que depreciou moedas estrangeiras - como o real, a lira turca, o peso argentino e o peso mexicano - ante o euro.No segmento de Leite à Base de Plantas Essenciais (EDP), as vendas líquidas caíram 5,5%, em base reportada, no terceiro trimestre do ano, para 3,283 bilhões de euros. Já o segmento de Nutrição especializada subiu 5,7%, para 2,189 bilhões de euros. Enquanto isso, a Divisão de Águas da Danone recuou 0,6%, para 1,354 bilhão de euros.Por região, a Danone ampliou as vendas na Europa em 1,5%, somando 2,427 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2024. Em contrapartida, a América do Norte teve redução de 7,7% na comparação trimestral, com 1,611 bilhão de euros. A região da China, Norte da Ásia e Oceania registrou ganhos de 967 mil euros, alta de 7,9%. Na América Latina, a queda foi de 8,5%, com vendas de 706 mil euros, com desempenho afetado pelo "licenciamento do negócio de leite no Brasil e por condições climáticas desfavoráveis no México". Tendo como parâmetro a base comparável LFL, a Danone teve aumento de vendas em todas as regiões, com alta de 1,4% na Europa, de 5,8% na América do Norte, de 8% na China, Norte da Ásia e Oceania, 2,7%, além de 2,7% na América Latina.Para o acumulado do ano fiscal de 2024, a companhia confirmou sua estimativa de crescimento de 3% a 5%, em base comparável (LFL), com melhoria moderada na margem operacional recorrente. Analistas esperam uma queda de 1,8% nas vendas líquidas totais em 2024, para 27,12 bilhões de euros, e crescimento comparável de 4%, com influência de 1,5% dos preços e de 2,5% do volume de vendas.