Motociclistas se acidentam em globo da morte de circo em SP; assista

Uma apresentação de globo da morte de um circo em Bauru (SP) acabou em acidente no domingo (13).

O que aconteceu

Acidente foi gravado por espectadores. Nas imagens, é possível ver que quatro veículos estão rodando no globo quando três dos motociclistas colidem.

O quarto motociclista segue rodando na parte superior do globo. Membros da produção do circo Stankowich ajudaram os artistas acidentados e a apresentação foi encerrada em seguida.

Nenhum artista ficou ferido. Ao UOL, a assessoria do circo informou que todos os artistas estão bem e se apresentaram normalmente no dia seguinte. As apresentações, que ocorrem nove vezes por semana, seguem normalmente no local.