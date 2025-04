Dólar ronda estabilidade na abertura com negociações comerciais em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista rondava a estabilidade nas primeiras negociações desta quinta-feira, à medida que os investidores observavam as negociações entre Estados Unidos e seus parceiros sobre as tarifas do presidente Donald Trump, com a escalada das tensões entre as duas maiores economias do mundo também no radar.

Às 9h05, o dólar à vista subia 0,06%, a R$5,8694 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha estabilidade, a R$5,879.

Na quarta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,43%, a R$5,8657.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 20.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de maio de 2025.

(Por Fernando Cardoso)