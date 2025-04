China deve agir rapidamente para implementar medidas em "janelas de tempo críticas", diz premiê

PEQUIM (Reuters) - O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, disse nesta quinta-feira que o governo deve agir "cedo e rapidamente" para implementar medidas em "janelas de tempo críticas", informou a mídia estatal.

Li destacou a necessidade de "ousar quebrar as convenções quando necessário" e "fazer com que o mercado se sinta realmente recompensado" em uma reunião, de acordo com a agência estatal Xinhua.

O governo deve fortalecer a comunicação com o mercado e orientar a formação de expectativas claras e estáveis, disse Li.