Minério de ferro oscila conforme fundamentos favoráveis compensam tensões comerciais

Por Amy Lv e Colleen Howe

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro oscilaram nesta quinta-feira, uma vez que a dinâmica favorável de oferta e demanda de minério no curto prazo amenizaram o impacto das fortes tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo, que obscureceram as perspectivas da demanda.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China devolveu parte dos ganhos registrados mais cedo e encerrou as negociações do dia com alta de 0,07%, a 707 iuanes (US$96,79) a tonelada. No início da sessão, o contrato atingiu 718 iuanes, maior valor desde 8 de abril.

O minério de ferro de maio, referência na Bolsa de Cingapura, foi negociado em baixa de 0,24%, a US$97,95 a tonelada, depois de atingir o valor mais alto desde 10 de abril, a US$99,25.

A menor oferta no último trimestre devido ao clima severo, juntamente com a demanda firme de curto prazo, tem sustentado os preços do principal ingrediente da fabricação de aço.

A BHP relatou uma produção de minério de ferro ligeiramente menor no terceiro trimestre devido aos ciclones. Duas outras gigantes da mineração, a Rio Tinto e a Vale, informaram embarques e produção menores no primeiro trimestre, respectivamente.

Já a produção diária de aço bruto entre usinas siderúrgicas foi de cerca de 2,2 milhões de toneladas nos primeiros dez dias de abril, 3,4% acima do período anterior de dez dias, segundo dados da Associação de Ferro e Aço da China.

Em março, a produção de aço bruto da China aumentou 4,6%, atingindo um recorde de 92,84 milhões de toneladas em dez meses.

Além disso, a abertura da China para negociações comerciais ajudou a impulsionar o sentimento em todo o complexo de commodities, disseram analistas do ANZ em nota.

