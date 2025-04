Cientistas descobrem os sinais mais fortes até então de vida fora da Terra

Cientistas da Universidade de Cambridge dizem ter descoberto o que consideram o sinal mais forte até agora da existência de vida fora da Terra.

Observações do planeta K2-18 b, realizadas por meio do telescópio James Webb, identificaram dois gases (sulfeto de dimetila e dissulfeto de dimetila) na atmosfera. Na Terra, essas substâncias só são produzidas por seres vivos, como algas marinhas.

"A quantidade que estimamos desse gás na atmosfera é milhares de vezes maior do que a que temos na Terra", disse o professor Nikku Madhusudhan, astrofísico da Universidade de Cambridge e principal autor do estudo.

"Se a associação com a vida for real, esse planeta está repleto de vida." Segundo ele, daqui a um ou dois anos, será possível confirmar a hipótese.

O K2-18b é um planeta que fica a 1.100 trilhões de quilômetros de distância e tem o dobro do tamanho da Terra. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista Astrophysical Journal Letters.

Trump ataca presidente do Fed

Donald Trump usou sua rede social Truth hoje para atacar o presidente do banco central americano.

"Nunca será cedo demais para o fim" de seu mandato, que vai até meados do próximo ano. Jerome Powell "está sempre atrasado e errado", completou Trump, que vem pressionando publicamente o Fed a reduzir os juros americanos.

O ataque ocorre um dia após Powell acusar a política tarifária de Trump de dificultar o cumprimento das duas tarefas do banco central americano: manter a inflação em no máximo 2% e o desemprego no menor nível possível. Jerome Powell disse que o Fed perseguirá os dois objetivos, mas indicou que o controle da inflação pode ser prioritário.

"Sem estabilidade de preços, não podemos alcançar longos períodos de condições fortes no mercado de trabalho que beneficiem todos os americanos", afirmou.

Suas declarações, no final da tarde de ontem, apontando para um possível adiamento da redução de juros, derrubaram ainda mais os preços das ações, que já vinham caindo ao longo do dia.

Israel planejou ataque ao Irã

Israel planejava bombardear as instalações nucleares no Irã no mês que vem, mas foi dissuadido pelos Estados Unidos, revelou uma reportagem do jornal New York Times com base em informações de bastidor do governo americano.

Segundo o jornal, para realizar o ataque, Israel dependeria de apoio militar dos EUA tanto na ofensiva como para se defender de uma eventual resposta iraniana.

O objetivo do ataque seria atrasar em um ou dois anos o potencial desenvolvimento de uma bomba atômica pelo regime dos aiatolás.

O governo americano, porém, resolveu apostar na tentativa de uma saída negociada em vez de correr o risco de envolvimento em uma guerra de proporções desconhecidas no Oriente Médio.

De acordo com o jornal, a decisão americana foi comunicada por Trump a Netanyahu durante a visita do líder israelense aos EUA no começo do mês.

Depois da reunião com Trump, Netanyahu divulgou um comunicado afirmando que um acordo com Irã só funcionaria se os "signatários pudessem entrar, explodir as instalações e desmantelar todos os equipamentos sob supervisão e com execução americana".

Avanço contra o Parkinson

Dois estudos publicados ontem na edição da revista Nature mostraram avanços no tratamento do mal de Parkinson com células-tronco.

Os dois ensaios comprovaram que a injeção de neurônios derivados de células-tronco no cérebro é segura.

Nos dois casos, as células transplantadas substituíram células produtoras de dopamina que haviam morrido nas pessoas com a doença e sobreviveram o tempo suficiente para produzir o hormônio.

Também houve redução visível dos tremores em alguns pacientes.

Os resultados foram classificados de "um grande salto" por Malin Parmar, uma bióloga especializada em células-tronco da Universidade de Lund, na Suécia.

O objetivo dos dois ensaios foi verificar a segurança da terapia, por isso, os grupos de pacientes foram pequenos. Agora, são necessários estudos com grupos maiores para comprovar a eficácia do método no tratamento.

Juiz ameaça processo contra governo Trump

O juiz federal James Boasberg, chefe do Tribunal Distrital de Washington DC, ameaçou abrir um processo contra o governo Trump por desacato a decisão judicial.

Boasberg argumenta que autoridades do governo "desobedeceram intencionalmente" sua ordem de suspensão da deportação para uma prisão em El Salvador de imigrantes venezuelanos com base em uma obscura lei de guerra de 1798 e sem direito à defesa.

"A Constituição não tolera a desobediência intencional a ordens judiciais — especialmente por parte de autoridades de um dos poderes que juraram defendê-la," escreveu Boasberg.

Ele deu uma última oportunidade, até a próxima quarta-feira, para que o governo se explique e respeite o direito de defesa dos deportados. "O tribunal (...) deu aos réus amplas oportunidades para corrigirem ou explicarem suas ações", acrescentou. "Nenhuma das respostas apresentadas foi satisfatória."

A Casa Branca disse que vai recorrer às instâncias superiores.