Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caem enquanto mercado de trabalho permanece estável

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, sugerindo que as condições do mercado de trabalho permaneceram estáveis em abril, embora a incerteza em relação às tarifas esteja fazendo com que as empresas hesitem em aumentar as contratações.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 9.000, para 215.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 12 de abril, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 225.000 pedidos para a última semana.

Ainda não havia sinais de que as demissões de funcionários do governo federal estejam afetando o mercado de trabalho.

O presidente Donald Trump impôs tarifas de importação sobre praticamente todas as mercadorias estrangeiras e sua política comercial tem mudado constantemente, o que, segundo os economistas, dificulta o planejamento antecipado das empresas.

As tarifas desencadearam uma guerra comercial com a China, a maior fonte de importações dos EUA, e alimentaram temores de inflação alta e estagnação do crescimento econômico.

Na quarta-feira, o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, reconheceu o aumento da incerteza.

Em discurso em um evento do Clube Econômico de Chicago, Powell disse que "sempre buscaremos o pleno emprego e a estabilidade de preços", mas acrescentou: "Acho que estaremos nos afastando dessas metas, provavelmente durante o restante deste ano, e depois, ou pelo menos, não faremos nenhum progresso".

Com a confiança empresarial em baixa, os economistas estão se preparando para um aumento no desemprego nos próximos meses.

(Reportagem de Lucia Mutikani)