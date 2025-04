Taxas de juros têm leve alta, na esteira do dólar

Os juros futuros estão em leve alta na manhã desta quinta-feira, 17, na esteira do dólar e rendimentos dos Treasuries, antes dos leilões de LTN e NTN-F (11h).

O Banco Central Europeu (BCE) cortou suas principais taxas de juros em 25 pontos-base, após concluir reunião de política monetária nesta quinta, em meio a incertezas sobre os impactos da errática política tarifária do governo Trump e indícios de que a inflação da zona do euro segue relativamente sob controle. A taxa de depósito foi reduzida de 2,50% a 2,25%, a de refinanciamento, de 2,65% a 2,40%, e a de empréstimos, de 2,90% a 2,65%.

Às 9h10, antes da decisão do BCE, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 14,755%, de 14,730% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia a 14,280%, de 14,199% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 14,210%, de 14,116% no ajuste de quarta-feira.