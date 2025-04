É falso que Trump disse que EUA e Itália são aliados desde a Roma Antiga

É falso que Donald Trump tenha dito que os Estados Unidos e a Itália são aliados "desde a época da Roma Antiga", ao contrário do que afirmam posts que circulam nas redes sociais.

O UOL Confere não encontrou a declaração atribuída ao presidente norte-americano. As publicações enganosas distorcem uma fala dele durante um encontro com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, em 2019.

O que diz o post

Publicação traz duas imagens do norte-americano com uma mulher ao fundo com o seguinte texto: "Trump disse que os Estados Unidos e a Itália são aliados desde a época da Roma Antiga. A reação do tradutor não tem preço!"

Porque é falso

Não há registros de que Trump tenha feito a declaração. O UOL Confere pesquisou no Google e não encontrou nenhuma reportagem na imprensa profissional atribuindo a ele a fala em inglês (aqui), italiano (aqui) ou português (aqui).

Post enganoso junta dois momentos diferentes para desinformar. As imagens que aparecem são de um encontro oficial entre Trump e Mattarella no Salão Oval da Casa Branca, em 16 de outubro de 2019, no primeiro mandato do norte-americano (aqui e abaixo, em inglês). Em nenhum momento do vídeo de 25 minutos ele faz o comentário nem a reação da tradutora tem relação com isso. Trump, porém, deu uma declaração que acabou sendo distorcida no mesmo dia, mas em outro evento.

Trump falava de "herança cultural" do povo italiano ao longo dos séculos. A frase completa dita em um pronunciamento à imprensa foi: "Os Estados Unidos e Itália estão unidos por uma herança cultural e política comum que remonta há milhares de anos, à Roma Antiga. Ao longo dos séculos, o povo italiano abençoou nossa civilização com magníficas obras de arte, ciência, filosofia, arquitetura e música" (aqui, aqui e abaixo, em inglês).

President @realDonaldTrump just wrapped up a joint press conference with President Mattarella of Italy.



"The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to Ancient Rome." pic.twitter.com/10Ib2h4O4e -- The White House 45 Archived (@WhiteHouse45) October 16, 2019

Frase falsamente atribuída a Trump contém erro histórico. O Império Romano chegou aos fim no ano de 476 (aqui), Já os Estados Unidos só se tornaram uma nação independente em 1776, ou seja, 1.300 anos depois (aqui).

Desinformação circula desde 2019. Ela foi desmentida por outros veículos de checagem como a AFP Checamos (aqui) e o Snopes (aqui, em inglês).

