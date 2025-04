Israel ataca campos de deslocados em Gaza: 'Tudo explodiu'; 40 morreram

Uma sequência de bombardeios israelenses na Faixa de Gaza matou quase 40 pessoas hoje, sendo a maioria crianças e em campos de deslocados.

O que aconteceu

Israel intensifica a ofensiva no território. O Exército israelense, que não fez comentários sobre os ataques até o momento, ampliou as operações terrestres no território palestino desde a retomada da guerra, em 18 de março, o que acabou com dois meses de trégua no conflito entre Israel e o grupo Hamas.

A retomada dos ataques é uma aposta do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Ele considera que uma pressão militar aguda forçaria o movimento islamista palestino a entregar os reféns sequestrados durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 em território israelense.

Pelo menos 16 dos mortos de hoje foram atingidos em Khan Yunis. Segundo o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal, além deles, 23 ficaram feridos após um bombardeio direto de dois mísseis israelenses contra várias tendas que abrigavam famílias descoladas no local.

A tia do palestino Ghassan Asaliya, que foi morto junto com sua esposa e todos os seus cinco filhos em um ataque israelense à tenda onde se abrigavam Imagem: Mahmoud Issa / Reuters

Pessoas em luto rezam durante o funeral dos palestinos mortos em ataques israelenses, no hospital Nasser, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, em 17 de abril de 2025. Imagem: Hatem Khaled / REUTERS

Um ataque contra um abrigo improvisado em Jabaliya, no norte, matou pelo menos sete integrantes da mesma família. Um pai e seu filho também morreram em um ataque contra uma área de deslocados, perto de Al Mawasi, enquanto outro bombardeio contra uma barraca de deslocados em Beit Lahia, no norte, deixou sete mortos.

Palestinos relataram que ''tudo explodiu'. "Estávamos na nossa tenda e, de repente, vimos uma luz vermelha. Depois, as tendas explodiram e pegaram fogo. Tudo explodiu. Corremos para o mar e, de lá, vimos o fogo se propagando de uma tenda para outra. Havia crianças despedaçadas! De que humanidade falam?", questionou Israa Abulrus, uma deslocada em Al Mawasi, à AFP.

Mulher em luto durante funeral no hospital Nasser Imagem: Hatem Khaled / REUTERS

Hamas acusa Israel de usar fome como 'arma de guerra'

Garoto olhando para as ruínas que ficaram no lugar onde ele se abrigava em Jabalia Imagem: Mahmoud Issa / REUTERS

O bloqueio da entrada de ajuda humanitária por Israel em Gaza "equivale a admitir publicamente um crime de guerra", disse o Hamas hoje. "Isso inclui o uso da fome como arma e a privação de itens de necessidades básicas, como comida, remédios, água e combustível, para civis inocentes, pela sétima semana consecutiva", acrescentou o movimento extremista.

O governo israelense bloqueia a entrada de insumos em Gaza desde o dia 2 de março e acusa o Hamas de desviá-la, o que o movimento palestino nega. "Nenhuma ajuda humanitária entrará em Gaza", disse o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, em um comunicado na última quarta-feira.

A situação humanitária na Faixa de Gaza é "provavelmente a pior" desde o início do conflito. A afirmação foi dada pelo Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários (Ocha).

Um homem palestino inspeciona os danos no local de um ataque israelense a um acampamento Imagem: Hatem Khaled / REUTERS

Números da guerra

O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel deixou 1.218 mortos do lado israelense. A maioria deles são civis, segundo dados oficiais. Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 58 seguem retidas em Gaza, das quais 34 estão mortas, segundo o Exército israelense.

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza afirma que pelo menos 1.691 palestinos morreram desde 18 de março. Essa atualização eleva a 51.065 o número de falecidos desde o início das represálias israelenses.

*Com informações da AFP