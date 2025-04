'Sem estratégia, imagina o que serão mais 4 anos de Trump', diz economista

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tem nenhuma estratégia em seu novo mandato e causa tensão na expectativa de mais quase quatro anos em seu governo, alertou Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje no Canal UOL.

O que se vê com muita clareza é que é absolutamente zero de estratégia. Ele acorda num dia, reage ao que aconteceu naquele momento, no dia anterior e segue em frente."

Agora imagina isso tudo que já aconteceu em dois meses e o que será mais quase quatro anos de governo dele nesse sentido, com risco eleitoral no ano que vem de ele perder a maioria na Câmara e no Senado. O que ele vai fazer em resposta a isso?

Isso é muito ruim, porque a gente está vendo em pouco mais de dois meses um governo que está fazendo uma gestão dessa forma muito errática e dependente de decisões aleatórias do presidente e que ninguém consegue chegar e dizer não para ele e falar a verdade, como no primeiro mandato dele existia uma certa contenção do pensamento e das práticas das políticas do Trump. Agora ele está totalmente livre para fazer isso.

Sérgio Vale

O economista destacou que Donald Trump já tinha um governo de pouca estratégia também em seu primeiro mandato, mas era freado pelo seu entorno.

O Trump é uma pessoa que no primeiro mandato tinha pouca estratégia também, mas era contido pelo seu entorno. A gente viu o establishment de Washington, do Partido Republicano, conseguir segurar de certa forma o Trump naquele momento.

Ele aprendeu durante o governo Biden para se rearmar para quando voltasse em Washington não tivesse essas dificuldades. Então ele está livre para fazer o que ele sempre pensou num grau inimaginável.

Agora tem uns ataques ao Fed também. Enfim, essa tensão que a gente está vivendo agora muito provavelmente vai continuar. Não vai se restringir, só a questão tarifária. A gente está vendo o Trump ampliar a área de ataque dele para outros segmentos.

Sérgio Vale

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: