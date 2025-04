Presidente do Fed de NY diz não ver necessidade iminente de alterar taxa de juros

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta quinta-feira que não vê necessidade iminente de uma mudança na política monetária do banco central dos Estados Unidos, à medida que as tarifas do presidente Donald Trump devem aumentar a inflação e enfraquecer o crescimento.

"Acho que a política monetária está bem posicionada", disse Williams em entrevista à Fox Business. "Não vejo nenhuma necessidade de mudar a taxa de juros tão cedo."

Williams, que também atua como vice-chair do Comitê Federal de Mercado Aberto, orgão do Fed que estabelece a taxa de juros, observou em sua entrevista que há uma incerteza considerável em relação às perspectivas.

Ele reiterou sua opinião de que é provável que o crescimento caia para menos de 1% neste ano, em meio a um aumento na taxa de desemprego dos atuais 4,2% para entre 4,5% e 5%, uma vez que as tarifas de Trump elevam as pressões dos preços, pelo menos por enquanto.

"Isso não é uma recessão, é apenas uma perspectiva mais lenta, um crescimento mais lento do que o observado nos últimos dois anos", disse Williams.

O membro do Fed não disse o quanto ele espera que as taxas de importação aumentem a inflação, mas disse que "definitivamente teremos efeitos das tarifas sobre os preços e a inflação neste ano".

Williams disse que é fundamental para o Fed garantir que qualquer aumento da inflação não seja duradouro.

"Precisamos garantir que qualquer mudança pontual nos preços não se transforme em uma inflação mais alta e persistente", disse ele, acrescentando que "precisamos fazer com que a inflação volte a 2%... e fazer isso de forma sustentada".

A entrevista de Williams ocorreu um dia depois de um discurso do chair do Fed, Jerome Powell, em que ele também alertou sobre pressões de preços mais altas devido às tarifas. Powell disse que agora é o momento de o banco central dos EUA observar a economia em busca de novos dados antes de alterar os juros.

