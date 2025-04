Início de construção de moradias nos EUA caem em março para nível mais baixo em oito meses

WASHINGTON (Reuters) - A construção de residências para uma única família nos Estados Unidos caiu para o nível mais baixo em oito meses em março e pode recuar ainda mais, já que as tarifas sobre materiais importados aumentam os custos e compensam a queda das taxas de hipoteca.

O início de construção de moradias unifamiliares, que representa a maior parte da construção de casas, caiu 14,2% em março, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 940.000 unidades, o nível mais baixo desde julho, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs taxas de importação sobre praticamente todos os produtos estrangeiros e sua política comercial vem mudando rapidamente, aumentando os temores de que a inflação volte a crescer e diminua as perspectivas da economia.

As licenças para construção futura de moradias unifamiliares caíram 2,0%, para uma taxa de 978.000 unidades em março.

O início de projetos habitacionais com cinco unidades ou mais ficou inalterado em uma taxa de 371.000 unidades.

O número total de início de construção de moradias caiu 11,4%, para uma taxa de 1,324 milhão de unidades. Economistas consultados pela Reuters previam queda para uma taxa de 1,420 milhão de unidades.

As licenças para construções multifamiliares aumentaram 10,1%, atingindo uma taxa de 445.000 unidades. Isso elevou as licenças gerais de construção em 1,6%, para um ritmo de 1,482 milhão de unidades no mês passado.

(Reportagem de Lucia Mutikani)