BCE reduz juros de novo para ajudar economia a enfrentar política comercial errática dos EUA

Por Francesco Canepa e Balazs Koranyi

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu cortou as taxas de juros pela sétima vez em um ano nesta quinta-feira, buscando sustentar uma economia da zona do euro já em dificuldades que sofrerá um grande impacto das tarifas dos Estados Unidos.

O BCE vem reduzindo os custos dos empréstimos à medida que as pressões de preços pós-pandemia recuam, e a recente turbulência relacionada ao comércio nos mercados globais está aumentando os argumentos a favor de um maior afrouxamento monetário.

"É provável que o aumento da incerteza reduza a confiança entre as famílias e as empresas, e a resposta adversa e volátil do mercado às tensões comerciais provavelmente terá um impacto de aperto nas condições de financiamento", disse o BCE. "Esses fatores podem pesar ainda mais sobre as perspectivas econômicas da zona do euro."

Mas é improvável que a presidente do BCE, Christine Lagarde, ofereça muitas pistas sobre o futuro, mantendo-se fiel à sua postura de que a incerteza continua grande demais para que o banco se comprometa com qualquer coisa, e que decidirá seus próximos passos à medida que os dados forem chegando.

Embora o presidente dos EUA, Donald Trump, tenha suspendido a maioria das tarifas, muitas continuam em vigor e a volatilidade nos mercados financeiros já causou danos à economia.

Isso levou a grande maioria dos economistas consultados pela Reuters a esperar o corte desta quinta-feira, que reduziu a taxa que o BCE paga sobre os depósitos bancários em 25 pontos-base, para 2,25%.

Esse é o ponto mais alto da faixa de 1,75% a 2,25% que o BCE definiu como "neutra", ou seja, que não estimula nem restringe a atividade econômica.

Assim, o BCE removeu de seu comunicado à imprensa a referência às taxas de juros como "restritivas".

TARIFAS

Lagarde disse no mês passado que o BCE estimava que o crescimento dos 20 países que compartilham o euro poderia cair meio ponto percentual se os Estados Unidos impusessem uma tarifa de 25% sobre as importações da UE e o bloco retaliasse, apagando cerca de metade da expansão esperada da zona do euro.

Mas essa estimativa foi considerada muito otimista, principalmente se uma guerra comercial causar estragos na confiança dos investidores, das empresas e dos consumidores.

Embora o BCE espere que uma guerra comercial aumente a inflação em 50 pontos-base, a turbulência causada pela política comercial errática dos EUA também pode prejudicá-la. Quase todos os indicadores financeiros que afetam os preços sofreram mudanças drásticas nas últimas semanas.

O euro se firmou em 9% em meio à volatilidade e é negociado em um nível mais alto de todos os tempos em uma base ponderada pelo comércio, os preços da energia estão acentuadamente mais baixos, o crescimento está desacelerando e a China, o principal alvo das tarifas dos EUA, pode despejar parte de sua produção na Europa.

Diversos bancos de investimento reduziram suas previsões para a inflação da zona do euro este ano, muitas vezes para a meta de 2% do BCE ou abaixo dela.

"As forças desinflacionárias estão se acumulando", escreveu o HSBC em uma nota ao cortar sua previsão de inflação para 1,9% para este ano e 1,8% para o próximo.