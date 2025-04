Ibovespa abre com sinal negativo em dia de vencimento de opções

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abriu com viés negativo nesta quinta-feira, em sessão marcada pelo vencimento de opções sobre ações, véspera de feriado, enquanto as ações da Brava Energia figuravam entre os destaques positivos após dados sobre reservas.

Às 10h11, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,13%, a 128.145,75 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto , em 18 de junho, perdia 0,14%.

(Por Paula Arend Laier)