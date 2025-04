Vai fazer frio na Páscoa e no feriado de Tiradentes? Confira previsão para SP e demais regiões

Uma frente fria vai avançar sobre o Sul e o Sudeste do Brasil e chegará ao litoral da Bahia durante os feriados de Páscoa e de Tiradentes. Conforme a Climatempo, as condições para chuva no país permanecem elevadas a partir desta Sexta-feira Santa (18) devido à alta umidade e temperaturas atmosféricas quentes para essa época do ano.

"As nuvens de chuva ainda estão se formando facilmente sobre a maioria das áreas do Brasil", projeta a empresa brasileira de meteorologia.

Além da chuva, a frente fria que avança até a Bahia durante os dois feriados vai espalhar um pouco de ar frio, de origem polar sobre o Brasil.

No entanto, quem vai realmente sentir o frio é o Sul do país, com possibilidade de geada no amanhecer do domingo (20) e na segunda-feira de feriado (21) em algumas cidades da região. O ar frio de origem polar deve avançar sobre o Sul ainda na sexta-feira.

No sábado (19), o ar frio se espalha sobre toda a região Sul e já começa a amenizar o clima também no sul de Mato Grosso do Sul, no sul paulista e na divisa de São Paulo com o Paraná.

"Na maioria das áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, o ar vai refrescar, pois a presença do ar polar diminui a sensação de abafamento", afirma a Climatempo.

Em algumas áreas do Sudeste, como no leste paulista, incluindo a Grande São Paulo, a região da Mantiqueira, no sul mineiro, na região serrana do Rio de Janeiro e até na zona da mata mineira, a sensação será de friozinho em parte dos feriados.

Cidade de São Paulo

De acordo com a Meteoblue, a expectativa é de precipitações em São Paulo entre sexta-feira e domingo, sendo mais intensas no sábado.

As temperaturas também devem permanecer mais amenas com a máxima ficando mais baixa no decorrer dos dias do feriado.

Veja a previsão para São Paulo, de acordo com a Meteoblue:

Sexta-feira: entre 18ºC e 26ºC;

Sábado: entre 19ºC e 24ºC;

Domingo: entre 16ºC e 21ºC;

Segunda-feira: entre 15ºC e 21ºC.