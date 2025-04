BC da Turquia aumenta taxa básica de juros em 3,5 pontos porcentuais, a 46%

O Banco Central da Turquia, conhecido como TCMB, elevou nesta quinta-feira, 17, suas principais taxas de juros, em reunião monetária. A taxa básica de juros subiu de 42,5% a 46%, a de concessão de empréstimos overnight avançou de 46% a 49% e a de tomada de empréstimos overnight teve alta de 41% a 44,5%.

Em nota, o BC turco afirmou que a decisão visa fortalecer o processo de desinflação ao equilibrar a demanda doméstica, a apreciação da lira e melhorar as expectativas de inflação. "O nível restritivo da política monetária será mantido até que a inflação tenha um declínio permanente e a estabilidade de preços seja alcançada", apontou o comunicado.

O TCMB reiterou que as próximas decisões serão tomadas "com cautela" e "a cada reunião", a depender dos dados. "Em caso de deterioração da inflação, a política monetária será apertada", alertou.

O banco central reconheceu que a inflação da Turquia teve declínio em março, mas apontou que há expectativa de aumento no núcleo da inflação de bens em abril, frente aos efeitos potenciais do "crescente protecionismo no comércio global".

O BC disse que, como resultado de desdobramentos recentes dos mercados financeiros, tomou medidas adicionais para apoiar a transmissão da política monetária e que continua a monitorar ferramentas de liquidez para que sejam utilizadas "de forma efetiva".

Em março, o TCMB já havia elevado a taxa de concessão de empréstimo em decisão extraordinária, durante reunião não informal para discutir a desvalorização acentuada da lira e impactos da turbulência política nos mercados domésticos, depois que o principal líder oposicionista da Turquia, Ekrem Imamoglu, foi preso. A alta dos juros interrompe e reverte o processo de relaxamento monetário iniciado em dezembro de 2024.