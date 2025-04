Dólar abre último pregão da semana em alta, mas segue abaixo de R$ 5,90

Do UOL, em São Paulo (SP) not

O dólar registra alta, mas permanece negociado abaixo de R$ 5,90 na abertura dos negócios. Às 9h44, a moeda norte-americana subia 0,13% e era vendida por R$ 5,873.

O que aconteceu

Dólar comercial apresenta alta contida. Os movimentos iniciais do pregão mostram estabilidade da moeda norte-americana ante o real após a queda de 0,44% registrada na sessão de ontem.

Moeda dos EUA tem leve queda na semana. Nas três primeiras sessões da Semana Santa, a divisa acumula baixa de 0,12%, com recuo em dois dos três pregões. Na máxima dos períodos, o dólar superou R$ 5,91;

"Tarifaço" de Donald Trump segue no radar. O mercado financeiro acompanha atentamente os próximos passos do presidente dos EUA. As expectativas estão voltadas para as negociações com a maior economia do mundo.

Negócios serão retomados na terça-feira (21). Após o encerramento de hoje, os feriados da Sexta-feira Santa (18) e de Tiradentes (21) vão manter fechados os mercados para a negociação do dólar e a Bolsa de Valores.