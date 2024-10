Enel participa do Fórum Empresarial Brasil-Itália em SP

ROMA, 9 OUT (ANSA) - Uma delegação da empresa italiana de energia Enel participou da missão na Argentina e no Brasil realizada pelo vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.

O presidente da Enel, Paolo Scaroni, acompanhado de Nicolò Mardegan, diretor de Relações Externas, Alberto De Paoli, diretor de Resto do Mundo, e Antonio Scala, diretor da Enel Brasil, falaram nesta quarta-feira (9) em São Paulo no painel "Redes de infraestrutura, a força motriz do desenvolvimento das relações econômicas entre Itália e Brasil".

Ele foi realizado durante o Fórum Empresarial Brasil-Itália, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores, em colaboração com o Italian Trade Agency (ICE-ITA) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Em um comunicado, a Enel afirmou que a reunião representou uma importante oportunidade para reiterar o forte compromisso da empresa no país, onde planeja investir 3,2 bilhões de euros no triênio 2024-2026 e colocar em prática um plano de contratação de cerca de cinco mil trabalhadores.

No Brasil, o grupo atua na distribuição e geração de energia exclusivamente a partir de fontes renováveis, com capacidade instalada de aproximadamente 6,5 GW e fornece energia elétrica para mais de 15 milhões de clientes.

A Enel ainda destacou que a missão de Tajani "consolida um modelo de sistema no qual a colaboração virtuosa entre instituições e grandes entidades do setor privado se mostra bem-sucedida".

"Governo e empresas cooperam para produzir valor, intensificar as relações internacionais e fortalecer o peso e a projeção da Itália no o cenário mundial", destaca a nota.

