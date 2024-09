Datafolha: Após cadeirada, Datena tem 35% de rejeição, a maior em 6 semanas

A rejeição à candidatura de José Luiz Datena (PSDB) à Prefeitura de São Paulo chegou a 35% em pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta (19).

O que aconteceu

Índice de eleitores que não votariam no apresentador de jeito nenhum era de 32% na semana passada. A oscilação está dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos, mas é o maior número para Datena desde 6 de agosto, quando foi divulgado o primeiro levantamento da série (data em que a rejeição era de 31%).

Datafolha desta quinta é o primeiro pós-cadeirada. No último domingo (15), Datena agrediu o adversário Pablo Marçal (PRTB) com uma banqueta durante debate na TV Cultura. Ante do ataques, os dois trocaram xingamentos e acusações.

Rejeição de Marçal também oscilou para cima. De acordo com a pesquisa, o influenciador tem a maior rejeição entre os candidatos, com 47%. Há uma semana, era de 44%.

Datena e Marçal entraram com ações um contra o outro. O apresentador diz que o empresário o difamou ao se referir a ele como "estuprador", e Marçal, que houve lesão corporal e injúria.

A campanha de Datena diz que a notícia é a trajetória da rejeição à candidatura de Marçal, não à sua. "Todas as rejeições dos principais candidatos variaram na margem. Marçal e Datena no limite da margem, Boulos 1 ponto, Nunes 2 pontos. Até a Tabata variou 1 ponto para baixo dentro da margem. A trajetória da rejeição de Marçal que é a notícia. Pois ela vem em crescimento desde o dia 4 de setembro", disse a equipe do candidato. O UOL também entrou em contato com a assessoria de Marçal, mas não houve resposta até o momento.

Não votariam de jeito nenhum (resposta estimulada e múltipla, em %)

Pablo Marçal (PRTB): 47% (era 44%)

47% (era 44%) Guilherme Boulos (PSOL): 38% (era 37%)

38% (era 37%) Datena (PSDB): 35% (era 32%)

35% (era 32%) Ricardo Nunes (MDB): 21% (era 19%)

21% (era 19%) Indecisos: 3% (era 4%)

3% (era 4%) Rejeita todos: 2% (era 2%)

2% (era 2%) Não rejeita nenhum: 1% (era 1%)

Contratado pela Folha e pela TV Globo, o Datafolha ouviu 1.204 eleitores paulistanos presencialmente entre 17 e 19 de setembro. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-03842/2024. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.