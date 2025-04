Trump diz que saída de chair do Fed não pode "demorar mais"

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que a saída do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, "não pode demorar mais", ao mesmo tempo em que pediu que o banco central norte-americano reduza a taxa de juros.

Em publicação em sua plataforma Truth Social, Trump reiterou sua posição sobre cortes de juros, dizendo que Powell "deveria ter reduzido a taxa de juros, como o BCE, há muito tempo, mas certamente deveria reduzi-la agora".

A taxa de juros de referência do Fed está atualmente entre 4,25% e 4,50% desde dezembro, após vários cortes no final do ano passado.

Os comentários de Trump foram feitos um dia depois de Powell ter dito em um evento no Clube Econômico de Chicago que a "independência do Fed é amplamente compreendida e apoiada em Washington e no Congresso, onde realmente importa".

Em sua postagem, Trump disse que Powell está "sempre atrasado e errado", e criticou o discurso que Powell fez na quarta-feira, chamando-o de "outra e típica bagunça completa!".

Powell, que na quarta-feira falou pela primeira vez desde que Trump suspendeu algumas tarifas, também caracterizou a volatilidade contínua do mercado das últimas semanas como um processamento lógico das mudanças drásticas na política comercial do governo Trump - e não um sinal de estresse que justificasse uma resposta do Fed.

Powell alertou que as políticas tarifárias de Trump correm o risco de afastar a inflação e o emprego das metas do banco central e disse que o Fed está "bem posicionado para esperar por maior clareza".

(Por Angela Christy e Gursimran Kaur em Bengaluru)