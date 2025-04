Ministro das Finanças do Japão diz estar "profundamente preocupado" com impacto das tarifas de Trump

Por Takaya Yamaguchi e Leika Kihara e Makiko Yamazaki

TÓQUIO (Reuters) - O Japão está "profundamente preocupado" com as consequências econômicas globais das tarifas comerciais dos Estados Unidos, disse nesta quinta-feira o ministro das Finanças, Katsunobu Kato, na mais forte advertência do governo até o momento no momento em que os dois países iniciaram negociações comerciais.

Em entrevista à Reuters em Tóquio, horas após o início das negociações em Washington, Kato também expressou preocupação com a recente volatilidade do mercado desencadeada pelos anúncios de tarifas de Trump, dizendo que isso pode prejudicar a recuperação econômica do Japão.

"As recentes medidas tarifárias dos EUA afetam vários setores e aumentam a incerteza. Estamos profundamente preocupados que elas possam afetar a economia do Japão, bem como a economia global, por meio de várias rotas, como o comércio e os mercados financeiros", disse Kato, que planeja ir a Washington na próxima semana para reuniões do Fundo Monetário Internacional e do G20.

Kato também deve se reunir separadamente com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, para dar continuidade às conversas iniciadas pelo principal negociador de tarifas do primeiro-ministro Shigeru Ishiba, Ryosei Akazawa. Trump se juntou inesperadamente a essas conversas, que incluíram Bessent.

"Há um risco de exercer uma pressão negativa sobre a economia do Japão", disse Kato sobre as tarifas dos EUA e a volatilidade do mercado que se seguiu, em sua primeira entrevista à mídia desde que o presidente Donald Trump anunciou tarifas "recíprocas" sobre muitos países em 2 de abril.

Kato disse que vai se "comunicar de perto" com os EUA sobre questões cambiais, acrescentando que Tóquio e Washington concordam há muito tempo que a volatilidade excessiva e os movimentos desordenados nas taxas de câmbio são indesejáveis.

"É importante que as taxas de câmbio se movimentem de forma estável, refletindo os fundamentos. A preocupação do governo com a evolução do mercado de câmbio, incluindo movimentos especulativos, não mudou", disse ele. "Precisamos examinar como as medidas tarifárias dos EUA afetam os movimentos do mercado financeiro, incluindo as taxas de câmbio."

Kato se recusou a comentar sobre como quaisquer discussões sobre câmbio podem se desenrolar quando ele se encontrar com Bessent, dizendo que fazer isso agora seria prematuro e causaria especulação indevida no mercado.

"A única coisa que posso dizer é que trocaremos opiniões ativamente com base na posição do Japão" sobre câmbio, disse Kato quando questionado sobre a especulação do mercado de que Washington poderia pedir ao Japão para participar de um esforço coordenado para enfraquecer o dólar.

Trump indicou que deseja que as negociações comerciais incluam suas acusações de que o Japão enfraquece intencionalmente o iene para ajudar seus exportadores e suas reclamações de que o Japão não paga o suficiente para sustentar as tropas dos EUA baseadas no país. O Japão, que nega a manipulação de sua moeda, quer evitar esses tópicos.

(Reportagem de Takaya Yamaguchi e Leika Kihara, reportagem adicional de Makiko Yamazaki e Kentaro Sugiyama)