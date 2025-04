China e EUA enfrentam impasse sobre quem deve iniciar negociações comerciais

PEQUIM (Reuters) - O Ministério do Comércio da China pediu nesta quinta-feira aos Estados Unidos que parem de exercer "pressão extrema" sobre a segunda maior economia do mundo e exigiu respeito em qualquer negociação comercial, mas os dois lados têm permanecido em um impasse sobre quem deve iniciar as discussões.

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, tem aumentado a pressão sobre a China, elevando as tarifas de importação de produtos chineses nos últimos meses. Na terça-feira, a Casa Branca afirmou que a China agora pode enfrentar uma tarifa de até 245%.

O Ministério do Comércio chinês criticou as tarifas como irracionais e disse que Pequim ignorará o jogo de números de "sem sentido", alertando que a China "lutará até o fim" se os EUA insistirem em causar danos substanciais aos direitos e interesses chineses.

"Os aumentos unilaterais de tarifas foram totalmente iniciados pelos Estados Unidos", disse He Yongqian, porta-voz do Ministério do Comércio, em uma coletiva de imprensa semanal.

Ao contrário de vários países que responderam às "tarifas recíprocas" de Trump buscando acordos, Pequim tem aumentado suas próprias taxas sobre os produtos dos EUA em resposta e não buscou discussões, que, segundo o país asiático, só podem ser conduzidas com base no respeito mútuo e na igualdade.

Washington disse na terça-feira que Trump está aberto a fazer um acordo comercial com a China, mas que Pequim deveria dar o primeiro passo e que "a bola está no campo da China".

"Pedimos aos Estados Unidos que parem imediatamente com a pressão extrema, a coerção e a chantagem, e resolvam as diferenças com a China por meio de um diálogo igualitário com base no respeito mútuo", disse a porta-voz do ministério .

O Ministério do Comércio tem mantido comunicação em nível de trabalho com seus pares norte-americanos, disse ela, acrescentando que a China está aberta a consultas econômicas e comerciais com os EUA.

Mas "a pessoa que amarrou o sino deve ser aquela que o desamarra", disse ela, usando um provérbio chinês.