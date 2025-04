PF mira abertura ilegal de contas para antecipar saque-aniversário do FGTS

A PF (Polícia Federal) realiza nesta manhã a Operação Estorno Final para desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. O prejuízo estimado é de R$ 180 mil.

O que aconteceu

Operação cumpre seis mandados de busca e apreensão. A ação foi autorizada pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e tem como alvo as cidades de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e Niterói, todas no Rio de Janeiro.

Ação foi originada por notificação da Caixa Econômica. A PF afirma que o banco estatal identificou as fraudes na abertura de contas bancárias e consequente contratação indevida de empréstimos na modalidade "Antecipação Saque Aniversário FGTS".

Modalidade irregular permite a antecipação do dinheiro. A prática consiste na realização de um empréstimo que permite ao trabalhador antecipar o valor do saque-aniversário do FGTS em até 10 parcelas anuais.

Irregularidades foram identificadas a partir de terceiros. Eles se passaram pelas vítimas para abrir contas e contratar empréstimos vinculados ao saldo do FGTS.

Investigados se passavam pelas vítimas nas agências. Segundo a PF, os alvos da operação portavam documentos falsos para efetuar a abertura das contas e contratar os empréstimos fraudulentos.

Saques eram transferidos para amigos e familiares. A transação tinha o objetivo de ocultar a origem e dar aparência de legalidade ao montante desviado.

Novas suspeitas permanecem no radar da Polícia Federal. Até o momento, foi identificado que os investigados estão envolvidos em fraudes praticadas nas agências da Caixa de Armação dos Búzios, Cabo Frio e Rio das Ostras. Há ainda suspeita de que o grupo também tenha participação em golpes aplicados em outras agências bancárias.