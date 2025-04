Mobly diz que Tok&Stok vai cobrar de volta plano de saúde pago a ex-conselheiros e familiares

SÃO PAULO (Reuters) - A Mobly anunciou na noite de quarta-feira que a controlada Tok&Stok estava fazendo desembolsos mensais para plano de saúde de ex-conselheiros e familiares que somam mais de R$5 milhões e que a rede de móveis e artigos de decoração vai cobrar a devolução dos valores.

A Mobly, controladora da Tok&Stok desde o ano passado, afirmou em comunicado ao mercado que os pagamentos vem sendo feitos "em favor de ex-conselheiros da Tok&Stok integrantes da família Dubrule e de quase 30 familiares e outras pessoas a eles ligadas". Os Dubrule são fundadores da Tok&Stok.

Segundo a Mobly, os pagamentos não têm "qualquer fundamento contratual ou legal, tampouco interesse social". O valor atualizado dos desembolsos, afirmou a Mobly, soma mais de R$5,2 milhões. A empresa informou que os pagamentos têm sido feitos desde 2013.

Os Dubrule estão tentando recomprar o controle da companhia. Na terça-feira, a Mobly afirmou que recebeu correspondência da Regain Participações e de Paul Jean Marie Dubrule com edital de oferta pública para aquisição de até 100% das ações da empresa, com o preço de R$0,68 por ação. A ação da Mobly encerrou na quarta-feira cotada a R$0,97.

"A Tok&Stok notificou tais ex-conselheiros para informá-los acerca da cessação dos desembolsos, bem requerer a restituição integral do referido valor no prazo de 5 dias", afirmou a Mobly no comunicado ao mercado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)