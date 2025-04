BC do Japão alerta que incerteza sobre tarifas dos EUA pode prejudicar confiança e economia

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Autoridades do Banco do Japão alertaram nesta quinta-feira sobre o aumento da incerteza em relação às consequências das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que as taxas podem prejudicar a confiança das famílias e afetar a frágil economia japonesa.

Os comentários foram feitos no momento em que o Japão iniciou negociações comerciais bilaterais com os EUA em Washington, as quais, segundo o negociador principal e ministro da Economia, Ryosei Akazawa, não incluíram o tópico das taxas de câmbio.

Em discurso ao Parlamento, o presidente do banco central japonês, Kazuo Ueda, disse que as tarifas de Trump podem afetar a economia do Japão por meio de vários canais, como a atividade comercial e a volatilidade do mercado financeiro.

Quando o Banco do Japão elevou a taxa de juros em janeiro, a economia dos EUA estava em boa forma e os mercados financeiros estavam estáveis, disse Ueda.

"Recentemente, a incerteza em torno da política dos EUA, especialmente no que diz respeito às tarifas, aumentou de forma acentuada", disse ele ao Parlamento.

"Examinaremos os acontecimentos e seu impacto na economia do Japão sem qualquer pré-concepção em cada reunião de política monetária."

Com os juros reais extremamente baixos, o Banco do Japão continuará elevando-os se a economia e os preços se moverem em linha com suas projeções, disse o presidente do banco central.

"Mas devemos estar atentos ao fato de que a incerteza em torno da política comercial de cada país está aumentando."

Embora alertando sobre o impacto das tarifas dos EUA sobre o crescimento, Ueda disse que aumentos constantes nos preços do arroz e de outros alimentos podem levar a ganhos de preços de base ampla, que poderiam aumentar as expectativas de inflação de longo prazo.

Em um discurso proferido nesta quinta-feira, Junko Nakagawa, membro da diretoria do Banco do Japão, disse que a incerteza sobre a política tarifária dos EUA pode prejudicar a economia não apenas pela queda das exportações, mas também pela volatilidade excessiva do mercado.

Nakagawa também alertou para o risco de uma superação da meta de inflação, dizendo que as empresas podem elevar os preços e os salários mais do que o esperado para repassar o aumento dos custos, inclusive da mão de obra.

Por outro lado, o aumento do custo de vida e a incerteza sobre as tarifas de Trump podem prejudicar a confiança e o consumo das famílias, disse ela.

As falas destacam o desafio que as autoridades do Banco do Japão enfrentam ao compilar novas previsões trimestrais de crescimento e inflação em sua próxima reunião, de 30 de abril a 1º de maio.

O banco central deve reduzir suas previsões de crescimento econômico nessa reunião, já que as tarifas de Trump aumentam os riscos para uma recuperação, disseram fontes à Reuters.