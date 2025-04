Japão/tarifas: ministro espera conclusões de acordo com EUA em breve, após reunião com Trump

O ministro de Política Econômica e Fiscal e principal negociador do Japão, Ryosei Akazawa, afirmou que entende que os Estados Unidos esperam fechar um acordo sobre as tarifas em 90 dias, mas não tem certeza da rapidez com que as discussões progredirão, após reunião com o presidente americano, Donald Trump, em Washington. No entanto, o representante japonês disse que os países querem chegar a conclusões "o mais breve possível".

Segundo Akazawa, em reunião, o republicano falou sobre as medidas tarifárias americanas e que as negociações com o Japão são "uma prioridade máxima". "Os dois países concordaram em realizar outra conversa até o final deste mês", acrescentou, sem divulgar detalhes das medidas discutidas. O ministro afirmou que solicitou aos EUA a revisão de todas as suas tarifas, incluindo as sobre carros, aço e alumínio. Fonte: Dow Jones Newswires.