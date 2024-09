Futuros ficam sem direção única antes de reunião do Fed

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street estavam sem direção única nesta segunda-feira, com a cautela prevalecendo antes da reunião de política monetária do Federal Reserve nesta semana, com investidores precificando uma redução acentuada na taxa de juros.

Desde que o chair do Fed, Jerome Powell, sugeriu um corte de juros no mês passado, os mercados embarcaram em uma busca por ativos de risco, com o S&P 500 e o Dow Jones agora perto de máximas recordes.

Após uma série de dados econômicos mistos e comentários de uma ex-autoridade do Fed, investidores dividiam suas apostas sobre a decisão que o banco central dos Estados Unidos tomará na reunião de 17 a 18 de setembro.

As chances de um corte de 50 pontos-base estão em 59%, contra 30% há uma semana, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, que mostrou uma probabilidade de 41% para uma redução de 25 pontos.

"Tão importante quanto o debate entre 25 e 50 pontos-base será a comunicação do Fed. Uma redução de 50 pontos-base seria o início de (cortes de) 50 pontos-base ou um movimento único e maior para iniciar o ciclo?", disse em uma nota um grupo de estrategistas do Deutsche Bank, liderado por Jim Reid.

O S&P 500 e o Nasdaq registraram seu maior salto semanal em cerca de 11 meses na sexta-feira, embora analistas tenham atribuído o otimismo aos sinais de uma economia robusta, e não às expectativas de corte de juros.

O futuro do S&P 500 subia 0,02%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,21%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,21%.

Dados econômicos a serem divulgados durante a semana incluem vendas no varejo, pedidos semanais de auxílio-desemprego, início de construção de moradias e produção industrial.

(Por Johann M Cherian em Bengaluru)