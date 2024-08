Barragem de represa em condomínio de luxo se rompe em MS

Do UOL, São Paulo

A barragem da represa do condomínio Nasa Park, entre Campo Grande e Jaraguari, se rompeu nesta terça-feira (20) em Mato Grosso do Sul.

O que aconteceu

Estouro da barragem ocorreu por volta das 9h e pelo menos três casas foram atingidas. Apesar disso, não há vítimas até o momento. O Corpo de Bombeiro informou que as equipes ainda estão no local.

Água também invadiu parte da rodovia BR-163, que foi parcialmente interditada. O tráfego na altura do km 500 está impedido em uma das faixas, enquanto a outra funciona normalmente, informou a concessionária CCR MSVia.

Bloqueio parcial deve permanecer por pelo menos 24h. Segundo a empresa, o volume da água agora já está mais baixo, mas a rodovia ainda está com congestionamento de quatro quilômetros no sentido norte e três no sentido sul.

Força da represa abriu cratera na pista. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o pavimento da rodovia sofreu fissuras e a estrutura foi comprometida. A recomendação é que os motoristas façam desvio pela região.

Condomínio de luxo estava sem certificado de vistoria atualizado. A informação é dos bombeiros. Vídeos captados por moradores e pessoas que passavam pelo local flagraram o momento.