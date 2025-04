Homem de 40 anos morre após se afogar em praia do litoral de São Paulo

Do UOL, em São Paulo

Um homem de 40 anos morreu na manhã de hoje após se afogar na praia da Enseada, no Guarujá, litoral sul de São Paulo.

O que aconteceu

Vítima foi retirada do mar em parada cardiorrespiratória. O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) foi acionado pelo telefone por volta das 9h30.

Homem se afogou na região do Posto 11, no canto das Tortugas. A área não é protegida por guarda-vidas. Equipes do GBMar foram deslocadas para realizar buscas na área e conseguiram localizar a vítima.

O homem foi socorrido na UPA Enseada. Ainda na faixa de areia, ele recebeu as manobras de reanimação cardiopulmonar. Mas segundo os bombeiros, por volta das 10h30, já na UPA, não resistiu e morreu.

Identidade da vítima não foi divulgada. O Grupamento de Bombeiros Marítimo não deu detalhes de como o homem teria se afogado. "O GBMar reforça a importância de cuidados e atenção em áreas de banho, especialmente em locais não protegidos por guarda-vidas", diz nota enviada pelo grupamento.