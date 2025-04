Vídeo mostra estudante da USP saindo de terminal antes de ser morta

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a estudante da USP Bruna Oliveira da Silva, que foi encontrada morta, deixa o Terminal Itaquera, na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Pelo horário registrado no vídeo, Bruna deixou o local e minutos depois desapareceu. O corpo da estudante foi encontrado na última quinta-feira nos fundos de um estacionamento, cerca de dois quilômetros do local onde sumiu —ela estava desaparecida desde domingo.

Nas imagens, é possível ver a estudante deixando o terminal de ônibus a pé. Bruna chega a apressar a caminhada ao atravessar um dos trechos do terminal.

Ela voltava da casa do namorado, no Butantã, zona oeste, e seguia para sua casa. Segundo familiares, a estudante parou em uma banca de jornal para carregar o celular e enviou uma mensagem para mãe pedindo dinheiro para pegar um carro por aplicativo. A estudante não respondeu mais mensagens depois das 22h21. As imagens obtidas pelo UOL foram capturadas às 22h18.

Segundo a polícia, a vítima estava apenas com roupas íntimas e não é possível determinar se houve violência sexual. As informações constam no primeiro boletim de ocorrência do caso, registrado no 24º DP da Ponte Rasa.

Até o momento ninguém foi preso. A polícia busca mais imagens de câmeras de segurança que possam identificar o momento em que a estudante teria sido abordada por algum suspeito.