Promotor é atacado por pitbull durante operação para demolir prédios no RJ

Do UOL, São Paulo

Um promotor de Justiça ficou ferido após ser atacado por um pitbull durante uma operação de demolição de prédios irregulares na ilha da Gigoia, no Rio, na manhã desta segunda-feira (29).

O que aconteceu

Agentes de segurança foram atacados por um cachorro da raça pitbull. O grupo de promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado) e agentes da CSI (Coordenadoria de Segurança e Inteligência) estavam em uma operação.

Um dos promotores de Justiça ficou ferido. Ele precisou ser levado para o atendimento médico e ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Conhecido como Zeus, o cão foi baleado por um dos agentes e morreu, segundo relato de moradores. O Ministério Público não informou sobre a morte do pitbull. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia da região para apuração da responsabilidade do tutor do animal.

Operação para demolição

Dois prédios erguidos sem autorização da prefeitura serão demolidos. Um deles tem três pavimentos e dois apartamentos por andar, o outro tem quatro apartamentos por andar com três pavimentos.

Um dos prédios estava com a construção na fase de conclusão e o outro com obras em andamento. As edificações foram construídas em um lote de 500 metros quadrados e possuem aproximadamente 900 metros quadrados de área construída.

O Ministério informou que a operação busca apurar eventuais práticas de crimes ambientais e de organização criminosa. Segundo o órgão, estima-se um prejuízo no valor de R$ 3,5 milhões aos responsáveis pela obra. Uma notificação sobre a irregularidade já havia sido enviada em abril de 2023.